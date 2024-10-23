11-летняя дочь Ким Кардашьян жестоко пошутила над матерью в день ее 44-летия

Дочь модели и бизнесвумен Ким Кардашьян, Норт Уэст, жестоко пошутила над матерью в ее день рождения. Соответствующая публикация появилась в микроблоге знаменитости.

11-летняя наследница предпринимательницы подарила родительнице ожерелье с бриллиантами, где была гравировка «Skibidi Toilet». Подобная надпись является отсылкой к веб-сериалу на YouTube, который был создан 3D-дизайнером Алексеем Герасимовым на канале DaFuq!?Boom!. В шоу анимированные головы вылезают из унитаза и с пугающей гримасой исполняют песню «Biser King – Dom Dom Yes Yes».

«Норт подарила мне бриллиантовое ожерелье с надписью «Skibidi Toilet». Ого», — высказалась Кардашьян в видео.

Дочь модели объяснила выбор подарка тем, что Ким якобы любит этот сериал. Экс-жена Канье Уэста, в свою очередь, удивилась и засмущалась.

На другой стороне украшения была выгравирована надпись «С любовью, Норт» и дата «21.10.24». Как пишет издание People, стоимость ожерелья составляет порядка 20 тысяч долларов.