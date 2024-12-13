Ким Кардашьян с переломом ноги появилась на публике в туфлях на каблуках

Американская телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян с переломом ноги появилась на открытии бутика SKIMS. Об этом пишет издание Page Six, опубликовавшее фото.

Знаменитость появилась на публике в белоснежном комбинезоне с глубоким декольте. Кардашьян дополнила свой наряд сумкой и туфлями на высоких каблуках, которые она надела несмотря на перелом ноги.

В начале декабря Ким Кардашьян сообщила, что сломала ногу. «На каникулах сломала ногу», — подписывала она фото, на котором были изображены стопа в фиксаторе и костыль.

Также мы писали, что Ким Кардашьян завела новый роман. По словам инсайдера, 44-летняя телезвезда сблизилась с бизнесменом, который инвестирует деньги в недвижимость. Уточняется, что предпринимательница познакомилась с бойфрендом через общих друзей.