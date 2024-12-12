44-летняя Ким Кардашьян завела новый роман

Американская телезвезда, модель и предпринимательница завела новый роман. Об этом пишет издание Page Six.

Информатор из окружения Кардашьян рассказал, что 44-летняя модель сблизилась с бизнесменом, который инвестирует деньги в недвижимость. Инсайдер уточнил, что телезвезда познакомилась с бойфрендом через общих друзей. Отмечается, что новый избранник предпринимательницы является не публичным человеком.

При этом источник уточнил, что Ким пока не вступила в серьезные отношения и ходит на свидания сразу с несколькими мужчинами.

У Ким Кардашьян есть четверо детей от рэпера Канье Уэста: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. Знаменитости официально расстались в ноябре 2022 года.

Ранее Ким Кардашьян пожаловалась, что Канье Уэст не занимается воспитанием их детей.

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