Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян рассказала о проблемах со здоровьем. Об этом пишет издание Daily Mail.

43-летняя знаменитость в новом шоу «The Kardashians» поехала с семьей на горнолыжный курорт в Аспен. Во время обеда бизнесвумен заявила родственникам, что она столкнулась с «трагическим» признаком старения. Кардашьян сообщила, что ее зрение резко ухудшилось.

«Это произошло буквально за одну ночь», — призналась экс-супруга Канье Уэста.

Модель подчеркнула, что не намерена мириться с произошедшим. Она добавила, что будет «есть тонны моркови», а также посетит терапию красным светом.

Напомним, Ким Кардашьян официально рассталась с рэпером Канье Уэстом в марте прошлого года. У предпринимательницы и музыканта есть четверо детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

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