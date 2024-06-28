Модель Кайли Дженнер развернула самолет из-за приступа тревожности. Об этом сообщает Газета.Ru.

В новом эпизоде телешоу «Семейство Кардашьян» показали, как Хлоя Кардашьян, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кайли и их мать Крис Дженнер пытались улететь на выходные в отпуск. Из-за плохих погодных условий вылет частного борта сначала отложили, однако потом их семья все же поднялась на самолет.

Впрочем, полет так и не состоялся — когда самолет начал движение по взлетно-посадочной полосе, Кайли Дженнер попросила пилота развернуть борт.

«В ту минуту, когда Кайли говорит: „Разверни самолет, я хочу выйти“, я знаю, что она серьезна. Я знаю, что тревога непреодолима, и не думаю, что что-то изменит ее мнение», — объяснила ее мать.

А вот сестры модели обиделись на ее внезапный приступ тревожности и пошутили, что разделят между собой ее багаж.

Ранее мы писали о том, что Крис Дженнер купила сыну Ким Кардашьян машину Tesla Cybertruck.