НСН: концерт Канье Уэста в «Лужниках» может принести около 6,5 млн долларов

Концерт американского рэпера Канье Уэста на стадионе «Лужники» может принести организаторам около 6,5 млн долларов, считает продюсер Табриз Шахиди.

По информации источника информагентства «Национальная служба новостей» в руководстве «Лужников», концерт рэпера в России действительно состоится, с ним уже достигнута договоренность, но точную дату пока не афишируют.

«Считайте сами, если вы видите на сайте билетного оператора стоимость билетов от трех тысяч рублей до 30 тысяч рублей, то при аншлаге в 72 тысячи человек продажи принесут промоутеру около 576 млн рублей. Если это сейчас около 6,5 млн долларов, то гонорар может составить 3-4 млн долларов. Однако, это не точные знания, а лишь предположения, которые можно сделать, исходя из опыта», - сказал Шахиди.

Глава концертного агентства Nothern Sound Александр Морозов в свою очередь считает, что концерт в «Лужниках» будет стоить организаторам 200 млн рублей. Его слова подтвердил советник президента компании «Артлайф».

Ранее мы сообщали, что бывшая ассистентка Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила его в сексуальных домогательствах.