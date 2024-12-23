Ким Кардашьян повторила легендарный снимок из журнала Paper 10-летней давности

В кадре Ким стоит изогнувшись и выпятив назад свои пышные ягодицы, на которых установлен придерживаемый мужской рукой бокал с напитком.

Этот снимок стал воспроизведением изображения, завирусившегося в Сети в 2014 году — тогда про него говорили не иначе как о «взорвавшем Интернет». Речь идет про одно из изображений из фотосессии Ким для журнала Paper, на котором звезда предстала в аналогичной позе. В руках она держит только что открытую бутылку с шампанским, а струя из нее бьет высоко вверх и льется в стоящий на попе Ким бокал — тогда, правда, ничья рука его не придерживала.

В преддверии Нового года Ким регулярно напоминает о себе рекламными акциями и громкими поступками. Так, недавно стало известно, что на день рождения своей подруге Трейси Ромулус она подарила Tesla Cybertruck, стоимость которого составляет 100 тыс. долларов (примерно 10 млн рублей).

Немногим ранее звезда, сломавшая в начале декабря ногу, вышла в свет на каблуках. Чтобы избежать возможных неудобств, Ким закатала в гипс полностью всю туфлю.

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