Ким Кардашьян подарила подруге на 45-летие машину Tesla за 10 млн рублей

Бизнесвумен Ким Кардашьян сделала подарок подруге на 45-летие стоимостью 100 тыс. долларов (около 10 млн рублей). Знаменитость подарила Tesla Cybertruck.

Об этом пишет Dailу Mail.

Кардашьян припарковала матовый черный автомобиль на подъездной дорожке особняка. Машину украшала подарочная упаковка в виде красного банта. Ким попросила подругу Трейси Ромулус развернуться, и та увидела презент. Она воскликнула: «Ким, ты серьезно?! Ты сумасшедшая? Ты сошла с ума?»

Кардашьян улыбалась и заявила, что это подарок на день рождения. Она предложила взять вечером машину подруги.

На приведенных изданием кадрах Ким была в кожаном плаще.

Ранее в точно таком же вышла в свет новая жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори. На ней также были водолазка, лосины и высокие сапоги.