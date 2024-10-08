Хью Грант раскрыл детали нового фильма про Бриджит Джонс

Британский актер Хью Грант поделился некоторыми деталями сюжета новой части «Дневника Бриджит Джонс». Его слова приводит BBC.

«Это будет трогательная и безумно смешная история, но в ней будут присутствовать очень, очень грустные моменты», — рассказал Грант.

Кроме того, артист, исполняющий в картине роль издателя Дэниела Кливера, высказался об истории своего персонажа, которого изначально не планировал играть в новой киноленте.

«Я не видел для него совершенно никакой истории. Ему сейчас за 60, нельзя просто заставить его бродить и засматриваться на молодых девушек. Что-то должно было случиться», — заявил он.

Напомним, премьера «Дневника Бриджит Джонс» состоялась в 2001 году. Картина получила два продолжения — «Дневник Бриджит Джонс: Грани разумного» (2004 года) и «Дневник Бриджит Джонс 3» (2016 года).

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