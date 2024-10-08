Аль Пачино заявил о расставании с молодой возлюбленной после ее свидания в отеле с 68-летним комиком

Актер Аль Пачино после слухов об измене матери своего ребенка Нур Альфаллы решил прояснить, в каких отношениях они находятся. Он заявил, что они больше не вместе, и их связывает только дружба. Об этом сообщает People.

Представители звезды передали СМИ его комментарий по поводу романа с 30-летним продюсером. Оказалось, что Нур уже не является возлюбленной 84-летнего актера, но при этом они поддерживают общение. Именно поэтому они вместе поужинали в ресторане в тот день, когда папарацци засняли ее в отеле с 68-летним комиком Биллом Марой.

«Аль Пачино и Нур — очень хорошие друзья, они дружат уже много лет и воспитывают сына Романа», - отметили представители актера.

Встречаться Нур и Аль Пачино начали в 2020 году. А спустя три года продюсер родила от возлюбленного сына, хотя сам он отрицал отцовство. Он был уверен в том, что не может иметь детей, но ДНК-тест показал, что он действительно биологический родитель Романа. У Аль Пачино это четвертый ребенок.

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