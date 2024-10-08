Дженнифер Энистон заподозрили в романе с коллегой по сериалу «Друзья»

Дженнифер Энистон сблизилась с Мэттом Лебланом после смерти Мэттью Перри. Об этом сообщает зарубежное издание HeatWorld.

Как сообщает источник, звезд сериала «Друзья» заподозрили в романтических отношениях. Отмечается, что Энистон и Леблан сблизились после смерти Перри и почти все время проводят вместе. Актриса намерена помочь коллеге, тоскующему из-за кончины Мэттью.

«Джен было очень тяжело наблюдать за борьбой Мэтта. Она проводила много времени у него дома в Пасифик-Палисейдс: готовила, или просто тусовалась и смотрела фильмы, или сидела и болтала. Она даже оставалась у него пару раз, и они с Кортни Кокс были на связи, чтобы убедиться, что хотя бы одна из них находится рядом и присматривает», — сообщает инсайдер.

При этом источник отметил, что актеры боятся испортить многолетнюю дружбу. Из-за этого они стараются сохранить дистанцию.

К слову, сама Энистон не комментирует слухи о новом романе.

Ранее в дом Дженнифер Энистон нагрянула полиция из-за сообщения о «попытке самоубийства». Подробности читайте в этой новости.