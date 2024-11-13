Хайди Клум пожаловалась на хейтеров, критикующих ее отношения с молодым мужем

Хайди Клум пожаловалась на хейтеров, критикующих ее брак с молодым мужем. Об этом сообщает The Times.

51-летняя модель состоит в браке с 35-летним музыкантом. На их отношения резко отреагировали как голливудские звезды, так и пользователи Сети. Из-за хейтеров Хайди закрыла комментарии в личном блоге. При этом она отмечает, что ее не задевают нападки.

«Меня сложно обидеть. Я могу отключиться от шума, когда прихожу домой, закрыть дверь и устроить барбекю с детьми», — высказалась знаменитость.

Многие пользователи Сети называют супруга Клум «мальчиком-игрушкой». Сама же модель отмечает, что разница в возрасте не влияет на их отношения. Более того, пара с юмором относится к этому факту.

«Ему приходится читать меню за ужином, а мне — использовать зум, когда делаю фото, если я забываю очки для чтения. Мы шутим об этом», — резюмировала Хайди.

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