Дочь Хайди Клум пришла в ресторан в капроновых колготках и удивила публику

Дочь модели Хайди Клум пришла в ресторан в капроновых колготках, мини-шортах и стала звездой вечера. 20-летняя Лени Клум поддержала маму и отца на открытии пиццерии, но выбрала провокационный наряд. Снимки публикует зарубежный портал Daily Mail.

Звезда подиума пригласила журналистов, поклонников и гостей в свою новую пиццерию, которую открыла вместе с итальянским бизнесменом и экс-возлюбленным Флавио Бриаторе. Именно он является отцом ее первой дочери Лени. Девушка была на мероприятии и не осталась незамеченной из-за своего образа.

Наследница была в бейсболке с надписью Flavio, фамилией ее отца, черном топе с длинными рукавами. А внизу были только капроновые колготки и мини-шорты, напоминающие нижнее белье. Девушка дополнила образ черными туфлями.

Кроме Лени, самой Хайди и Флавио, на празднике была еще одна дочь манекенщицы Лу, сын Йохан и нынешний супруг, певец Том Каулитц. Все они с радостью позировали фотографам.

Напомним, что недавно Хайди Клум и ее дочь оказались в центре скандала. Они приняли участие в фотосессии для марки женского белья. Мать и дочь позировали вместе и вызвали неоднозначную реакцию у публики. Некоторые отмечали, что родственницы сделали слишком откровенную съемку, от которой становится «противно». Модель закрыла комментарии после критики.

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