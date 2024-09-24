Кендалл Дженнер вышла на подиум и показала новый имидж в платье с разрезами
© GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/East News
Супермодель, предпринимательница и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер появилась на показе марки L'Oreal в Париже. Об этом пишет Just Jared.
Манекенщина с новым имиджем вышла на подиум в красном платье с разрезами и прозрачными вставками на талии. Волосы с новым оттенком блонда ей распустили и сделали макияж с красной помадой.
Стоит отметить, что Кендалл Дженнер является одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Вместе с доходами от различных показов и рекламных кампаний, знаменитость также получает прибыль от своего участия в съемках семейного реалити-шоу «The Kardashians».
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