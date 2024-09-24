Улыбались и обнимались: Брэд Питт встретился с лучшей подругой бывшей жены

60-летний актер Брэд Питт посетил вечеринку Rock4EB в Малибу и встретился с лучшей подругой бывшей жены. Артист тепло общался с актрисой Кортни Кокс, с которой уже давно дружит его экс-возлюбленная Дженнифер Энистон. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Недавно Брэд Питт появился на благотворительном мероприятии Rock4EB в компании со своей 31-летней возлюбленной, фитнес-тренером и дизайнером Инес Де Рамон. На мероприятии актер встретился с Кортни Кокс. Звезда сериала «Друзья» была одета в серую майку, сине-белую полосатую блузку и синие джинсы. Актриса сделала неброский макияж с акцентом на глаза и распустила темные волосы. Артист предстал в кремовой рубашке и брюках цвета хаки с ярким желтым принтом, дополнив образ золотыми часами и солнцезащитными очками. Знаменитости улыбались и в обнимку позировали перед камерами.

Многие пользователи Сети отметили, что актриса выглядела слегка встревоженной, снимаясь с экс-супругом своей близкой подруги. До сих пор не было точно известно, дружат ли Кортни Кокс и Брэд Питт после скандального развода актера с Дженнифер Энистон в 2005 году, но теперь, судя по фото, они наладили отношения.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон состояли в браке с 2000 по 2005 год. Знаменитости развелись после того, как актер стал встречаться с актрисой Анджелиной Джоли, на которой впоследствии женился. В окружении Дженнифер Энистон говорили, что она долго восстанавливалась после разрыва с мужем и продолжала его любить. Спустя время экс-супруги помирились и, по словам инсайдеров, актриса даже сочувствовала Брэду Питту во время его бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли. В 2020 году артисты пересеклись на церемонии вручения премии SAG Awards и обменялись улыбками и рукопожатием.

Ранее мы писали о том, что Брэд Питт готов уехать из Голливуда из-за судебных разбирательств с Анджелиной Джоли и скандала с детьми.