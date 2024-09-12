Модель Кендалл Дженнер кардинально сменила образ: больше не брюнетка
© Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Модель Кендалл Дженнер решилась на смелый эксперимент со внешностью. Долгое время поклонники видели ее брюнеткой, но теперь им придется привыкать к ней со светлыми волосами.
В социальной сети Кендалл опубликовала фото после преображения. В салоне она сделала теплый натуральный блонд и немного укоротила длину. При этом брови девушка решила не осветлять и оставить темными.
В новом образе Дженнер уже успела провести фотосессию. Почему вдруг она захотела перекраситься, пока неизвестно. Не исключено, что новый цвет волос ей нужен для какого-то нового проекта.
Отметим, что Кендалл является одной из самых популярных моделей в индустрии. Но также в СМИ часто обсуждают и ее сестер. Например, таблоиды пишут о Кайли Дженнер и ее отношениях с актером Тимоти Шаламе. Поклонники следят за каждым шагом пары, так как не верят в этот роман.
Тимоти и Кайли предпочитают скрывать личную жизнь. Однако, как стало известно источникам, не так давно у них появились проблемы, потому что актер изменил модели. Официально информацию не подтвердили.
Ранее Кайли Дженнер вернулась к своему старому образу из 2017 года.