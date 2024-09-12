Модель Кендалл Дженнер кардинально сменила образ: больше не брюнетка

Модель Кендалл Дженнер решилась на смелый эксперимент со внешностью. Долгое время поклонники видели ее брюнеткой, но теперь им придется привыкать к ней со светлыми волосами.

В социальной сети Кендалл опубликовала фото после преображения. В салоне она сделала теплый натуральный блонд и немного укоротила длину. При этом брови девушка решила не осветлять и оставить темными.

В новом образе Дженнер уже успела провести фотосессию. Почему вдруг она захотела перекраситься, пока неизвестно. Не исключено, что новый цвет волос ей нужен для какого-то нового проекта.