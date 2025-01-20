Кейт Уинслет рассказала о необычной фобии

Голливудская актриса Кейт Уинслет рассказала в «Позднем шоу со Стивеном Кольбером», что боится коров. Об этом пишет ew.com.

По мнению артистки, коровы являются самыми страшными животными. Знаменитость отметила, что часто ходит в походы, вследствие чего периодически сталкивается с целыми стадами этих зверей. В такие моменты она переживает, что животные могут втоптать ее в землю.

Актриса призналась, что сама не сталкивалась с агрессией коров. Однако, она добавила, что в Великобритании случается много несчастных случаев, связанных с этими животными. По этой причине артистка настороженно относится к ним.

Уинслет считает, что эта фобия не очень здравая. Знаменитость хочет научиться справляться с ней.

«Знаешь, ведь на самом деле коровы не такие уж и страшные, да?», — высказалась она.

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