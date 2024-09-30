Кейт Уинслет раскрыла секрет съемки культовой сцены в «Титанике»

Актриса Кейт Уинслет рассказала, как снимали культовую сцену с дверью в «Титанике». Об этом стало известно в эфире подкаста Happy Sad Confused.

По словам актрисы, съемки сцены проходили не в Атлантическом океане, а в искусственном бассейне. Он оказался настолько мелким, что партнеру Кейт пришлось сниматься на коленях.

«Лео пришлось стоять на коленях на дне резервуара, а я могла в любой момент встать с этой двери и отлучиться, например, в туалет», — рассказала актриса.

Также возникли трудности и при записи диалога. Из-за шума воды реплики актеров не были слышны, поэтому им пришлось перезаписывать диалог во время производственного просмотра фильма.

«Это был бесконечный резервуар, поэтому там постоянно журчала вода, и мы ничего не слышали из-за шума. Последние 22 минуты этого фильма полностью приглушены», — резюмировала Кейт.

После выхода «Титаника» прошло уже много лет, но фанаты до сих пор спорят, мог ли герой Леонардо Ди Каприо поместиться на двери рядом с героиней Кейт Уинслет и тем самым спастись.

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