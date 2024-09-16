«Наши тела настолько странные»: 48-летняя Кейт Уинслет рассказала, зачем принимала тестостерон

Британская актриса Кейт Уинслет призналась, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, которые негативно повлияли на ее личную жизнь. 48-летняя звезда «Титаника» рассказала, что у нее был «провал либидо».

«Иногда у женщин наблюдается настоящий провал либидо, потому что у них могут быть проблемы с щитовидной железой. Также может быть что-то не так с вашим уровнем тестостерона», - поделилась Кейт в интервью Page Six.

Актриса не стала скрывать, что ей потребовалось гормональное лечение – она по рекомендации принимала тестостерон, чтобы справиться с проблемой.

«Наши тела настолько странные, в особенности, когда мы становимся старше», - сказала Кейт, рекомендовав всем тщательно следить за своим здоровьем.

Кейт Уинслет замужем за бизнесменом-миллионером Эдвардом Абелем Смитом. Пара воспитывает 9-летнего сына Беара Блейза.

Ранее 48-летняя Кейт Уинслет не стала прикрывать складки на животе во время съемок и призналась, что избавилась от комплексов. Внешность актрисы часто подвергается критике. Ее осуждали за лишний вес и большой размер ноги.