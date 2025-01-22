Кейт Миддлтон занялась поиском школы для 11-летнего принца Джорджа. Об этом сообщает зарубежное издание HELLO!.

По информации источника, до болезни Кейт планировала отправить детей в школу, в которой учился принц Уильям и которая расположена недалеко от Виндзорского замка. Однако заведение имеет ряд минусов: в первую очередь, школа предназначена только для мальчиков, а Кейт не хочет разлучать детей. Во-вторых, она сомневается, что строгая дисциплина и большая учебная нагрузка подходят для ее наследников. Теперь Миддлтон ищет новые варианты.

Кейт задумалась про колледж, в котором сама училась. Заведение известно лояльным подходом к обучению, но расположено далеко от Виндзора. Если Миддлтон выберет этот колледж, то наследникам придется жить в интернате.

Также Кейт рассматривала колледж в Хэмпстеде, где обучение стоит 30 тысяч фунтов стерлингов в год.

Весной 2025 года станет известно, какую школу выбрала Кейт.

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