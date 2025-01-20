Кейт Миддлтон раскрыла, как смогла избежать облысения во время химиотерапии

Кейт Миддлтон раскрыла, как у нее получилось избежать облысения во время химиотерапии. Об этом пишет издание Radar.

Недавно жена принца Гарри посетила Королевскую больницу и во время общения с больными призналась, что она смогла избежать распространенного последствия химиотерапии — облысения. Принцесса Уэльская отметила, что для нее было бы ужасом потерять свои волосы, поскольку они являются неотъемлемой частью ее образа, который так нравится общественности.

Медики Кейт позаботились о том, чтобы химиотерапия не отразилась на ее внешнем виде, и предложили ей другой способ лечения — не такой популярный, как метод терапии «холодными шапочками». Своим опытом Миддлтон поделилась с одной из пациенток, которая в настоящий момент тоже проходит лечение от рака.

Через некоторое время эта пациентка рассказала журналистам, как прошла ее личная беседа с принцессой.

«Она теплая, и было такое ощущение, будто сидишь с подругой и болтаешь, а это довольно сложно в таких обстоятельствах. Она очень необычная — умеет так быстро и с такой чуткостью находить общий язык с людьми», — высказалась девушка, подчеркнув, что сама беседа о борьбе с раком была непростой для них обеих.

Весной минувшего года стало известно, что у будущей королевы Великобритании обнаружили рак. Она проходила лечение и редко появлялась на публике. В какой-то момент она исчезла, что породило множество пугающих слухов. Недавно Кейт призналась, что ей удалось выйти в ремиссию.

Ранее выяснилось, почему принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети носят одежду одинакового цвета.