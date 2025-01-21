Не нуждается в «подачках»: принц Гарри публично оскорбил Карла III, отказавшись с ним мириться

Принц Гарри снова подвергся критике, отвергнув шаг короля Карла III к примирению. Герцог Сассекский оскорбил отца, отказавшись от его предложения остановиться в Букингемском дворце во время визита в Великобританию. Об этом сообщает The Daily Express.

На этой неделе принц Гарри собирался вернуться в Великобританию для участия в судебном разбирательстве с изданием The Sun корпорации News Group Newspapers по делу о вторжении в его частную жизнь.

Сообщается, что Карл III предложил сыну остановиться в Букингемском дворце на время визита в Лондон, но тот отказался. Более того, принц Гарри заявил, что пока не планирует приезжать в Великобританию и дат показания в суде в феврале. Оказалось, что герцог Сассекский принял такое решение, поскольку не было выполнено его требование — ему не предоставили круглосуточную полицейскую охрану, положенную полноправным членам королевской семьи.

В связи с этим отказ принца Гарри от предложения Карла III кажется не только оскорбительным для короля, но и неразумным. По мнению королевского эксперта Дженни Бонд, брату принца Уильяма предоставили бы охрану на время его пребывания во дворце. Однако герцог Сассекский дал понять, что не нуждается в «подачках», а хочет получить все «по законному праву».

«Я считаю это серьезной ошибкой, ведь, если бы он поселился во дворце, ему автоматически была бы гарантирована круглосуточная полицейская охрана», — заявила Дженни Бонд.

Напомним, уже несколько лет продолжается война между герцогами Сессекскими и членами британской королевской семьи. В 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с женой Меган Маркл отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с семьей.

Ранее мы писали о том, что Карл III и Кейт Миддлтон начали переговоры о возвращении принца Гарри в семью.