Брат Кейт Миддлтон раскрыл подробности ее состояния после завершения курса химиотерапии

Брат Кейт Миддлтон рассказал, как чувствует себя его сестра после завершения курса химиотерапии. По его словам, у принцессы Уэльской «все хорошо». Об это сообщил таблоид Daily Mail.

37-летний Джеймс представил свою новую книгу и во время интервью затронул тему состояния Миддлтон. Он признался, что не хотел бы рассказывать о происходящем в жизни сестры от ее имени, но заверил, что она в порядке.

«С ней все хорошо», - поделился брат принцессы Уэльской.

Джеймс рассказал, что Кейт сейчас получает необходимые поддержку и помощь от родных.

Напомним, что в марте Кейт Миддлтон призналась, что у нее обнаружили рак. Долгое время она скрывала диагноз, но из-за многочисленных слухов вокруг ее отсутствия на публичных мероприятиях решила дать комментарий. Супруга принца Уильяма несколько месяцев проходила лечение, которое окончилось в сентябре. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, и она постепенно возвращается к королевским обязанностям.

Ранее Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после завершения курса химиотерапии.