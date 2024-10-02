Анджелина Джоли появилась на публике с попавшим в аварию сыном

Голливудскую актрису Анджелину Джоли «поймали» с попавшим в ДТП сыном Паксом на прогулке по Нью-Йорку. Об этом пишет издание Page Six.

По данным источника, 49-летняя знаменитость с 20-летним наследником посетили итальянский ресторан Rubirosa в районе Сохо.

Артистка вышла в свет в туфлях на каблуках и длинном черном пальто. Образ Джоли дополнила сумкой через плечо и солнцезащитными очками. Пакс был одет в белую футболку, черные брюки темно-серое пальто и белые кроссовки. В качестве аксессуаров сын актрисы выбрал солнцезащитные очки и шапку-ушанку.

Напомним, Пакс попал в ДТП 29 июля в Лос-Анджелесе. Он получил травму головы и был доставлен в больницу после того, как врезался на своем электровелосипеде в машину. Юноша сам нарушил правила дорожного движения и проехал на красный свет. В момент аварии на Паксе отсутствовал шлем.

Ранее мы писали, что певица Селена Гомес отреагировала на критику из-за откровенного танца с коллегой.