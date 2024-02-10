Кейт Миддлтон впервые после операции отправилась к больному раком Карлу III

Принцесса Уэльская Кейт впервые после перенесенной операции на брюшной полости покинула Виндзор, чтобы навестить больного раком короля Карла III. Вместе с мужем, принцем Уильямом и детьми они отправились в Сандрингем.

«Кейт хорошо восстанавливается. Она с нетерпением ждала смены обстановки и теперь сможет расслабиться», — рассказал источник таблоида Daily Mail.

При этом собеседник издания категорически отказался раскрыть подробности состояния здоровья Кейт Миддлтон. В официальных источниках говорится только, что она вернется к своим королевским обязанностям не ранее апреля.

Вместе с тем, герцогов Кембриджских уже ожидает король, который активно восстанавливается после операции на простате. 75-летний Карл III чувствует себя хорошо и планирует на следующей неделе отправиться в Лондон по работе.

Ранее сообщалось, что принц Уэльский Уильям после сообщений о болезни короля возьмет на себя исполнение части его публичных обязанностей. Для этого он отказался от ухода за Кейт.

Мы также писали, что принц Гарри в срочном порядке прилетел из Лос-Анджелеса в Лондон и рассчитывал поговорить с королем, отношения с которым были испорчены после публикации мемуаров под названием «Запасной». Однако, наладить отношения с отцом Гарри с первого раза не удалось, так как встреча продлилась всего несколько минут.