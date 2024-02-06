Карл III принял решение уделить прилетевшему из США принцу Гарри пару минут

Принц Гарри в срочном порядке прилетел из Лос-Анджелеса в Лондон после известий о том, что король Великобритании Карл III болен раком. Герцог Сассекский рассчитывал увидеться и поговорить с отцом, отношения с которым были испорчены после публикации его мемуаров под названием «Запасной».

По данным Daily Mail, наладить отношения с монархом принцу Гарри с первого раза не удалось, так как встреча с Карлом III продлилась всего несколько минут.

Согласно официальным данным, королю просто некогда было пообщаться с проживающим в США сыном из-за подготовки к переезду из Лондона в Сандрингемский дворец в Норфолке.

В последний раз Гарри и Карл III виделись в сентябре 2022 года после похорон Елизаветы II. На коронацию отца герцог Сассекский прилетел всего на несколько часов, а после официальной части церемонии сразу же улетел обратно в США, где его ждала Меган Маркл с детьми.

Напомним, 5 февраля Букингемский дворец сообщил, что у короля Карла III выявили неустановленную форму рака. 75-летнего монарха оставили на амбулаторном лечении в поместье в Сандрингеме. Король уже начал курс терапии.

Ранее мы писали, что принц Уэльский Уильям после сообщений о болезни короля возьмет на себя исполнение части его публичных обязанностей. Для этого он отказался от ухода за женой Кейт, которая недавно перенесла операцию на брюшной полости.