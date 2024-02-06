Принц Уильям отказался от ухода за больной женой ради работы от имени короля

Принц Уэльский Уильям после сообщений о диагностированном у короля Великобритании Карла III раке возьмет на себя исполнение части публичных обязанностей отца.

Как пишет The Times, принц планировал взять отпуск, чтобы уделить больше времени жене, принцессе Кейт, которая ранее перенесла операцию на брюшной полости и тяжело восстанавливается. Теперь же Уильям отказался от своих планов, чтобы приступить к работе от имени короля.

Напомним, 5 февраля Букингемский дворец сообщил, что у короля Карла III выявили неустановленную форму рака. 75-летнего монарха оставили на амбулаторном лечении в поместье в Сандрингеме. Король уже начал курс терапии.

Ранее также стало известно, что проживающий в США принц Гарри немедленно купил билеты в Лондон, чтобы навестить отца. При этом, чтобы остаться в поместье короля, ему нужно сначала получить предварительное согласие. Отношения герцога Сассекского с королевской семьей испортились после публикации его мемуаров под названием «Запасной».