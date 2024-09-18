Кейт Миддлтон вернулась к работе после курса химиотерапии

42-летняя Кейт Миддлтон провела первую рабочую встречу после курса химиотерапии. Об этом сообщает зарубежное издание Sky News.

По информации источника, Кейт вернулась к своим обязанностям. 42-летняя Миддлтон провела встречу в Виндзорском замке. В мероприятии приняли участие члены благотворительного Королевского фонда принца Уильяма.

Отмечается, что в последний раз Кейт была замечена на подобных мероприятиях в декабре 2023 года.

Напомним, что в 2024 году Миддлтон призналась в борьбе раком. В сентябре 42-летняя принцесса объявила о завершении курса химиотерапии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что принц Уильям высказался о лечении Кейт Миддлтон от рака.