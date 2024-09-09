«Я намерена жить настоящим»: онкобольная Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Онкобольная принцесса Уэльская Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии и объявила об улучшении своего состояния.

Кенсингтонский дворец опубликовал видеоролик, на котором запечатлена Кейт, принц Уильям и их дети Джордж, Шарлотта и Луи.

«Сейчас, когда летняя пора подходит к концу, я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию», - приводит The Guardian слова принцессы.

Кейт призналась, что прошедшие девять месяцев стали тяжелым временем для всей ее семьи.

«Привычный ход жизни может прерваться в мгновение ока, и нам пришлось искать способы ориентироваться в неизвестности и идти вперед через бурные воды», — поделилась Миддлтон.

По словам принцессы, путь рака сложен и ставит лицом к лицу с собственными уязвимостями. В это время рядом с Кейт всегда был муж, которому она выразила особую благодарность.

«Теперь я сосредоточена на том, чтобы у меня как можно дольше не было рака. Хотя я и закончила проходить химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я намерена жить настоящим», — заключила она, добавив, что с нетерпением ждет возвращения к работе.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон призналась, что проходит курс химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости рака. После официального объявления о диагнозе жена принца Уильяма практически не появлялась на публике.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Камилла пыталась рассорить Кейт Миддлтон и принца Уильяма.