«Предстоит еще долгий путь»: принц Уильям высказался о лечении Кейт Миддлтон от рака

Принц Уильям рассказал о завершении лечения своей супруги Кейт Миддлтон от рака. Об этом пишет издание Daily Mail.

Накануне старший сын Карла III посетил начальную школу Swiss Valley Community Primary School в Лланелли. По информации СМИ, рядом с учебным заведением члена королевской семьи ждала толпа местных жителей. На встрече один из поклонников, 74-летний Полин Томас, поздравил принца Уильяма с ремиссией его жены.

«Это хорошие новости, но впереди предстоит еще долгий путь», — ответил принц Уэльский.

Принц Уильям также забрал открытки от фанатов Кейт Миддлтон и пообещал доставить их своей супруге.

Ранее Кейт Миддлтон рассказала, что успешно завершила курс химиотерапии от рака. Жена принца Уильяма отметила, что прошедшие девять месяцев стали тяжелым временем для всей ее семьи. При этом Миддлтон подчеркнула, что, несмотря на окончание химиотерапии, ее «путь к полному выздоровлению долгий», однако она «с нетерпением ждет возвращения к работе» и надеется на лучшее.