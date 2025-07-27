Кейт Миддлтон с мужем отправились в круиз на самой секретной яхте в мире

Кейт Миддлтон с мужем отправились в круиз на секретной яхте.

Королевская семья устроила себе отдых и отрпвилась в круиз.

Сын британского короля с женой и детьми, а также родителями Кейт, Кэрол и Майклом Миддлтон, прилетели в аэропорт Кефалонии в Греции, чтобы тайно отправиться на мегаяхту Opera. Судно является самим большим и секретным, так как о его внутреннем интерьере почти ничего неизвестно.

Сама яхта была построена в Германии в 2023 году, принадлежит она королевской семье Абу-Даби: ею владеет министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид.

На судне есть собственный бассейн и две вертолетные площадки. Яхту называют «плавучим дворцом».

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон пошла против супруга «тайным обещанием» королю Карлу III.

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