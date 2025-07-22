Уильям и Кейт Миддлтон показали новое фото принца Джорджа в его 12-й день рождения

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отпраздновали день рождение их старшего сына Джорджа. Наследнику британского престола сегодня, 22 июля, исполняется 12 лет. Фото юноши пара разместила на своей совместной странице в Соцсети.

На снимке именинник показан стоящим у деревянного забора в саду загородной резиденции семьи Анмер-холл в Норфолке. Мальчик одет в светлую рубашку с закатанными рукавами, поверх нее накинута коричневая жилетка. На лице первенца герцогов Уэльских широкая улыбка.

«Счастливого 12-го дня рождения, принц Джордж!» — подписали снимок родители юного принца.

Подписчики королевской чаты также поздравили Джорджа с днем рождения. Пользователи отмечают, что с каждым годом юноша все больше становится похожим на своего отца.

Люди пишут в комментариях: «С днем рождения, Джордж. Надеюсь, твой день будет фантастическим», «Ты так быстро растешь», «Невероятное сходство с Уильямом».

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон пошла против своего супруга Уильяма попытками помирить принца Гарри с остальными членами королевской семьи.