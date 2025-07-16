Кейт Миддлтон пошла против супруга «тайным обещанием» королю Карлу III

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в тайне от супруга, принца Уильяма, дала клятву королю Карлу III помочь ему преодолеть раскол между принцем Гарри и остальными членами семьи. Об этом сообщает RadarOnline.

«Кейт пообещала Чарльзу, что сделает все возможное, чтобы всех объединить. Она считает, что времени остается все меньше, и она не собирается стоять в стороне и смотреть, как распадается эта семья», — рассказал изданию источник близкий ко двору.

Несмотря на тяжелую болезнь монарха, которая стала основной причиной желания монарха наладить отношения с младшим сыном, принц Уильям по-прежнему отказывается общаться с братом и выступает категорически против любого примирения. Поэтому, согласно инсайдеру, 43-летний будущий король может расценить обещание супруги его отцу как предательство.

Однако сам Чарльз во многом полагается на Кейт в вопросах урегулирования конфликта с блудным принцем Гарри.

«Чарльзу надоело воевать. Он хочет, чтобы Гарри вернулся в семью, пока не стало слишком поздно, и считает, что Кейт может помочь ему в этом. Уильям против, но Чарльз верит, что Кейт сможет переубедить его», — заявил источник.

Ранее мы писали о том, что представители принца Гарри и короля Карла III тайно встретились в Лондоне, чтобы обсудить возможные способы примирения сторон.