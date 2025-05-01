Кейт Миддлтон рассказала о самом странном подарке, полученном от принца Уильяма

Кейт Миддлтон рассказала о самом странном подарке, полученном от мужа. Ее слова приводит The Voice.

Кейт Миддлтон и принц Уильям находятся в королевском туре по Шотландии. Супруги посетили общественный центр, где приняли участие в реконструкции здания. Они помогли строителям с росписью фрески, воспользовавшись специальным оборудованием. Во время работы Кейт вспомнила о самом странном подарке, который ей дарил супруг.

Как выяснилось, на одно Рождество принц Уильям подарил ей бензопилу. Кейт заявила, что будет использовать ее в уходе за садом.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили агатовую свадьбу на берегу озера Малл. Кейт показала романтические кадры из поездки в соцсети. Подробности читайте здесь.

Также сообщалось, что Меган Маркл впервые прокомментировала слухи о разводе с принцем Гарри.