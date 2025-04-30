14 лет вместе: принц Уильям и Кейт Миддлтон трогательно отпраздновали годовщину свадьбы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили 14-ю годовщину свадьбы. 29 апреля королевская чета отправилась на остров Малл в Шотландию, где побывала на ремесленном рынке, в общественном центре и местной ферме.

Принц и принцесса Уэльские, которых в Шотландии именуют герцогом и герцогиней Ротсейскими, выбрали для поездки деловые образы в коричнево-голубых тонах. Кейт появилась в коричневом блейзере, голубой рубашке и джинсах-скинни, дополнив образ серьгами и часами. Старший сын короля Великобритании Карла III надел клетчатый блейзер, голубую рубашку и узкие брюки.

Романтическое фото с поездки на берегу озера Миддлтон опубликовала на своей страничке в социальных сетях, подписав, что «чудесно вернуться на остров Малл» и поблагодарила за теплый прием.

Сегодня пара продолжит знакомство с островом, посетив древний лес и встретившись с рейнджерами.

Кейт и Уильям не просто так выбрали это место для поездки в годовщину свадьбы. Супруги познакомились в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где между ними сразу возникли чувства. В апреле 2011 года они поженились. У пары есть трое детей: 11-летний Джордж, девятилетняя Шарлотта и шестилетний Луи.

Напомним, 22 марта 2024 года принцесса Уэльская заявила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре Кейт Миддлтон сообщила, что успешно завершила лечение, а в январе 2025 года объявила о ремиссии.

Ранее принцесса Уэльская призналась, что стала проводить больше времени на природе — это помогает ей обрести покой после борьбы с онкологическим заболеванием.