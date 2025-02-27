Кейт Миддлтон появилась на публике в 18-летнем жакете

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике в укороченном коричневом жакете Ralph Lauren, который носила еще до свадьбы с принцем Уильямом 18 лет назад. Об этом пишет портал Aol, опубликовавший снимки.

Накануне супруги прибыли в Южный Уэльс, где посетили общественный сад «Медоу-стрит» и «Вудленд». При этом многие обратили внимание на внешний вид жены принца Гарри: Кейт надела жакет, который появился у нее за четыре года до свадьбы с наследником престола. Поклонники также отметили, что в 43 года вещь сидит на Кейт так же идеально, как и в 25 лет.

Напомним, 22 марта 2024 года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре супруга принца Уильяма заявила, что успешно завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 года сообщила о ремиссии.

Ранее стало известно, чем Кейт Миддлтон занималась во время отпуска на Карибах.

Также инсайдер раскрыл, какую привычку Меган Маркл и принца Гарри переняли Кейт Миддлтон и принц Уильям.