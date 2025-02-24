Раскрыто, какую привычку Меган Маркл и принца Гарри переняли Кейт Миддлтон и принц Уильям

Королевский фотограф Карвай Тан раскрыл, какую необычную привычку Кейт Миддлтон и принц Уильям переняли у Меган Маркл и принца Гарри. Об этом пишет US Weekly.

Фотограф поделился с изданием, что на фоне сдержанных принца Уэльского и его супруги, Меган Маркл со своей любовью к поцелуям и объятиям на публике выглядела совершенно по-новому, когда только стала членом семьи. Подобное поведение избранницы принца Гарри во многом расслабило и других королевских особ, включая принца и принцессу Уэльских.

«Она очень ласковая, очень трогательная… по отношению к Гарри», — заявил Тан.

Напомним, в 2020 году принц Гарри и Меган Меган сложили с себя официальные придворные обязанности и переехали в США, где вскоре дали скандальное интервью Опре Уинфри. В нем Маркл признавалась, что новые родственники относились к ней предвзято и допускали расистские высказывания. Несмотря на сложение обязанностей члена королевской семьи, Гарри юридически остается принцем.

Накануне стало известно, что Меган Маркл не переносила Кейт Миддлтон из-за одного ее качества.