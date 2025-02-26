Выяснилось, чем Кейт Миддлтон занималась во время отпуска на Карибах

Во время отпуска на Карибах Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям много времени проводили под водой. Об этом в беседе с Hello! рассказал осведомленный источник.

По его словам, супруги отлично провели время на Мюстике, их любимом острове архипелага. Пока дети развлекались и собирали ракушки, Кейт и Уильям решили заняться дайвингом.

Как отмечает издание, Мюстик особенно популярен среди опытных дайверов из-за своих пологих рифов и коралловым просторам с пятнистыми горбатыми рыбами и полосатыми коралловыми креветками, а также другими интересными рыбами и подводными существами.

Кейт увлекается дайвингом уже давно — к этому занятию ее приучил муж. У нее даже есть официальная лицензия, разрешающая ей погружаться с оборудованием на глубину 30 метров.

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