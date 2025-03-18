Кейт Миддлтон появилась на параде Дня Святого Патрика в броши с изумрудами. Об этом сообщает New York Post.

В 2024 году Кейт пропустила парад из-за курса лечения от рака. В этом году она вернулась к обязанностям, посетив ирландскую гвардию в историческом районе Лондона. Для выхода в свет Миддлтон выбрала изумрудное пальто от Alexander McQueen, которое подчеркнуло ее фигуру. Образ дополнили шляпа, остроносые замшевые сапоги, бархатные перчатки и брошь в виде трилистника от Cartier. Ранее украшение принадлежало принцессе Анне. Кейт впервые надела брошь в качестве члена королевской семьи.

В благодарность за теплый прием Миддлтон выпила после парада темное ирландское пиво. Также она пожертвовала полковому бару 2000 фунтов стерлингов.

Ранее Кейт Миддлтон появилась на службе в украшениях принцессы Дианы и Елизаветы II. Подробности читайте в этой новости.

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