Привлекла внимание публики: Кейт Миддлтон впервые за два года появилась на службе с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон снова вышла в свет с принцем Уильямом и привлекла всеобщее внимание. Принцесса Уэльская появилась на публике в украшениях королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Об этом пишет Page Six и публикует соответствующие кадры.

10 марта супруга принца Уильяма впервые за два года посетила ежегодную церемонию в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала ярко-красное пальто с бантом от бренда Catherine Walker в сочетании со шляпкой-таблеткой от Gina Foster в тон. Дополнили образ красный бархатный клатч Miu Miu и классические лодочки на каблуках из темно-красной замши от Gianvito Rossi.

Однако внимание публики привлекли украшения, которым в этот день отдала предпочтение Кейт Миддлтон. Жена принца Уильяма решила отдать дань уважения и памяти двум известным женщинам британской королевской семьи. Она надела серьги-капли с жемчугом и бриллиантами принцессы Дианы, а также ожерелье-чокер из четырех нитей жемчуга с бриллиантами, принадлежавшее королеве Елизавете II.

На церемонии Кейт Миддлтон сопровождал принц Уильям, также на службе присутствовали король Великобритании Карл III с королевой Камиллой, принцесса Анна и другие члены королевской семьи.

Напомним, 22 марта 2024 года принцесса Уэльская сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре Кейт Миддлтон рассказала, что успешно завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 года объявила о ремиссии.

Ранее сообщалось о том, что раскрыта реакция Кейт Миддлтон на смену имиджа принца Уильяма.