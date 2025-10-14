Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми переезжают в исторический особняк. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц и принцесса Уэльские переезжают в особняк «Форест Лодж», построенный в 1770-х годах в георгианском стиле в Виндзорском Большом парке. В доме расположены восемь спален, длинная галерея, гостиная. На территории есть теннисный корт, пруд, лужайки и сады.

По информации источника, изначально Кейт и Уильям планировали перед к Рождеству, однако ремонт завершился раньше намеченного срока.

«Строители работали без выходных, чтобы семья могла въехать как можно скорее. Рождество всегда было крайним сроком, но здорово, что это произойдет гораздо раньше», — сообщил инсайдер.

Семья намерена встретить в особняке традиционный для Великобритании праздник «Ночь костров», который пройдет 5 ноября.

