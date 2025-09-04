«Выглядит как парик»: Кейт Миддлтон подверглась критике из-за новой прически и цвета волос

Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике и подверглась критике из-за новой прически и цвета волос.

Принцесса Уэльская приехала в музей естественной истории Лондона с осветленными локонами длиной практически до пояса. Стилисты сделали Кейт пышную укладку с объемом от корней и спровоцировали слухи о том, что это парик или наращенные пряди.

Пользователи Сети призвали жену принца Уильяма вернуться к прежнему имиджу, так как новый цвет ее визуально состарил.

«Темный цвет был благородным»; «Образ нормальный, но как-то неестественно выглядит»; «Выглядит как парик. И так скорее всего и есть. Она же болела раком или еще болеет», - отметили комментаторы.

С мнением пользователей согласилась и российская журналистка Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она отметила, что Кейт Миддлтон не подходят светлые волосы.

«Кейт с новым цветом волос. С оттенком, мне кажется, все-таки немного промахнулись. А как вам?» - задалась вопросом «блондинка в шоколаде.

В комментариях подписчики практически единогласно пришли к выводу, что принцесса после курса химиотерапии пользуется париком.

«Да, этот цвет ее старит!» - отметили комментаторы.