«Выглядит как парик»: Кейт Миддлтон подверглась критике из-за новой прически и цвета волос
© GEORGE ROGERS/SIPA/Sipa Press Russia/East News
Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике и подверглась критике из-за новой прически и цвета волос.
Принцесса Уэльская приехала в музей естественной истории Лондона с осветленными локонами длиной практически до пояса. Стилисты сделали Кейт пышную укладку с объемом от корней и спровоцировали слухи о том, что это парик или наращенные пряди.
Пользователи Сети призвали жену принца Уильяма вернуться к прежнему имиджу, так как новый цвет ее визуально состарил.
«Темный цвет был благородным»; «Образ нормальный, но как-то неестественно выглядит»; «Выглядит как парик. И так скорее всего и есть. Она же болела раком или еще болеет», - отметили комментаторы.
С мнением пользователей согласилась и российская журналистка Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она отметила, что Кейт Миддлтон не подходят светлые волосы.
«Кейт с новым цветом волос. С оттенком, мне кажется, все-таки немного промахнулись. А как вам?» - задалась вопросом «блондинка в шоколаде.
В комментариях подписчики практически единогласно пришли к выводу, что принцесса после курса химиотерапии пользуется париком.
«Да, этот цвет ее старит!» - отметили комментаторы.
Напомним, 22 марта 2024 года супруга принца Уильяма сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре Кейт Миддлтон рассказала, что успешно завершила лечение, а в январе 2025 года объявила о ремиссии.
Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон намерены сменить место жительства, чтобы начать все сначала после тяжелых испытаний, выпавших на долю семьи. Переезд станет для принцессы Уэльской возможностью восстановиться после борьбы с раком.