«Она перешла черту»: принц Гарри злится на супругу Меган Маркл за публикацию с фото их 4-летней дочери
© Everett Collection/East News
Принц Гарри возмутился новому посту в социальной сети супруги Меган Маркл, в котором она показала их 4-летнюю дочь Лилибет. Об этом пишет RadarOnline.
Накануне 44-летняя Маркл в своем личном блоге поделилась кадрами маленькой принцессы, бегающей в розовой пижаме по траве на заднем дворе их особняка в Калифорнии. На другом снимке наследница Гарри была изображена держащей руку матери у пруда.
И хотя лица Лилибет на снимках не было видно, ее отец, похоже, был не в восторге от нового поста супруги. Об этом рассказал источник, близкий к семье.
«Гарри очень некомфортно. Он годами боролся с таблоидами и папарацци, чтобы защитить своих детей. Теперь Меган снова привлекает к ним внимание», — объяснил инсайдер.
По его словам, принц не знал о намерениях Меган опубликовать кадры с дочерью.
«Он узнал об этом почти тогда же, когда и все мы. Он думает, что она перешла черту», — добавил источник.
Ранее мы писали, что Меган Маркл впервые рассказала о детях от принца Гарри.