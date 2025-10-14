«Она перешла черту»: принц Гарри злится на супругу Меган Маркл за публикацию с фото их 4-летней дочери

Принц Гарри возмутился новому посту в социальной сети супруги Меган Маркл, в котором она показала их 4-летнюю дочь Лилибет. Об этом пишет RadarOnline.

Накануне 44-летняя Маркл в своем личном блоге поделилась кадрами маленькой принцессы, бегающей в розовой пижаме по траве на заднем дворе их особняка в Калифорнии. На другом снимке наследница Гарри была изображена держащей руку матери у пруда.

И хотя лица Лилибет на снимках не было видно, ее отец, похоже, был не в восторге от нового поста супруги. Об этом рассказал источник, близкий к семье.

«Гарри очень некомфортно. Он годами боролся с таблоидами и папарацци, чтобы защитить своих детей. Теперь Меган снова привлекает к ним внимание», — объяснил инсайдер.

По его словам, принц не знал о намерениях Меган опубликовать кадры с дочерью.

«Он узнал об этом почти тогда же, когда и все мы. Он думает, что она перешла черту», — добавил источник.

