«Кейт достойна большего»: принца Уильяма уличили в измене

Виктория Боня заявила, что принц Уильям уже много лет изменяет Кейт Миддлтон. Модель уличила Уильяма в неверности в эфире шоу «Злые языки».

Боня считает, что королевская семья «довела» Кейт до серьезного заболевания. По словам модели, вся Европа говорит об изменах Уильяма жене с Леди Роузи. Трудность положения Кейт заключается в том, что она знает о предательстве, но развестись с мужем не может.

«Кейт достойна большего! Столько лет терпеть эти унижения – кого угодно доведут! Как она может развестись? Принцесса Монако Шарлин тоже хотела сбежать от принца, но ее поймали в аэропорту. Потому что ты не можешь уйти от принца, это репутация государства! Ты уже как заключенный всю жизнь», — высказалась знаменитость.

Виктория отметила, что королевскую семью преследует череда несчастий за занятие «сатанинскими историями».

Ранее психолог Мария Макаренко заявила, что подвижная психика мешает Боне построить отношения. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также сообщалось, что больная раком Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями после курса химиотерапии.