Больная раком Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями после курса химиотерапии

Принцесса Кейт Миддлтон, ведущая борьбу с раком кишечника, столкнулась с осложнениями во время курса химиотерапии. Об этом королевский эксперт Кэти Николл рассказала в интервью The Sun.

По ее словам, на начальных этапах лечения Кейт пришлось очень непросто, поэтому ей пришлось мобилизовать все свои силы.

«Источники, очень близкие к принцессе Уэльской, сообщили мне, что поначалу у нее были проблемы с лечением. Эта профилактическая химиотерапия — вещь не из приятных. Это случилось после серьезной операции и довольно длительного периода восстановления», — сказала королевский эксперт.

Она также призналась, что сейчас кризис уже миновал, и принцесса Уэльская пошла на поправку. Как подчеркнула Николл, этой информации можно доверять, так как ее подтвердили сразу несколько серьезных источников.

В заключении эксперт заверила, что Кейт планирует вернуться к своим королевским обязанностям, когда это станет возможным.

Напомним, Кейт Миддлтон в последний раз появлялась на публике почти полгода назад. 22 марта она сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии. Как оказалось, у супруги принца Уильяма обнаружили рак кишечника после операции по удалению матки в январе этого года.

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