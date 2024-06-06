«Меняют мужчин как перчатки»: почему Виктория Боня не может построить крепкие отношения

В начале 2024 года Виктория Боня объявила о расставании с молодым бизнесменом. Модель не стала называть причины разрыва. Вместо этого она сообщила, что устала от «мальчиков» в своей жизни. Виктория интриговала поклонников рассказами о свиданиях с олигархами, однако обрести спутника жизни ей так и не удалось. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Мария Макаренко заявила, что Боне мешает построить крепкие отношения ее подвижная психика.

«Виктория очень красивая девушка, относится к типу истерическо-нарциссическому радикалу. Ведущее нарциссическое ядро личности, как правило, характеризуется ветренностью в поведении. Такие девушки быстро влюбляются и быстро теряют интерес. Они очень яркие и всегда привлекают богатых мужчин, потому что умеют раскачивать их эмоции. При этом девушки меняют мужчин как перчатки. Кроме того, у Виктории подвижная психика, и ей важно получать эмоции. Новый мужчина – новые эмоции», – высказалась эксперт.

Женщины такого типа всегда красивы и следят за собой. Им важно выглядеть идеально, именно поэтому в 2023 году Виктория перенесла пластическую операцию. Боня транслирует любовь к себе и удовольствие от жизни. И, конечно, это привлекает мужчин.

«У Виктории Бони хорошо развита внутренняя женщина, но достичь этого состояния может любая», – резюмировала психолог.