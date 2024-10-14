Кейт Бланшетт сыграет в чеховской «Чайке»

Австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет в спектакле «Чайка» по пьесе Антона Чехова. Соответствующая информация появилась на официальной сайте лондонского Центра искусств «Барбикан».

Обладательница двух премий «Оскар» исполнит в чеховской пьесе главную роль – известную актрису Аркадину. Кроме нее, в постановке поучаствуют Том Берк и Эмма Коррин. Адаптацией оригинального текста русского классика занимались британец Дункан Макмиллан, ранее работавший в Рижском русском театре, и немецкий режиссер Томас Остермайер.

Премьера спектакля намечена 26 февраля 2025 года, а цена на билеты стартует от 20 фунтов стерлингов (около 2,5 тысячи рублей).

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