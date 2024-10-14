Подозревал в измене: Илон Маск потратил миллионы на слежку за Эмбер Херд

Шесть лет назад Эмбер Херд встречалась с миллиардером, основателем Tesla Илоном Маском. 53-летний предприниматель подозревал голливудскую актрису в изменах с австралийским футболистом и нанял за ней слежку, которая обошлась в круглую сумму.

В 2017 году бывшая жена Джонни Деппа отправилась на съемки фильма «Аквамен». Актриса поселилась в отдельном доме в США. И в тот момент в СМИ появилась информация о том, что австралийский футболист Митч Галлахан «проводит много ночей в доме Эмбер Хёрд», а утром уходит рано. Журналисты отметили, что он похож на кота, проглотившего канарейку.

Сообщение газете передала SpaceX — компания, которой владеет Маск. Предприниматель прокомментировал произошедшее, пояснив, что сообщение отправил кто-то из близких без его ведома.

По данным Daily Mail, о измене Эмбер узнали благодаря слежке. Судя по всему, Маск нанял частных детективов, притворявшихся папарацци, и они пользовались новинками техники: дронами, камерами ночного видения.

Общая сумма затрат на слежку составила 100 австралийских долларов. Это примерно 6,5 млн рублей.

Пара в итоге рассталась. Маск рассказывал, что эти отношения стали одной из самых больших трагедий в его жизни. Эмбер обвиняла бизнесмена в домашнем насилии, хотя на самом деле его не было. Сейчас она воспитывает дочь Уну Пейдж, рожденную суррогатной матерью.

Ранее Эмбер Херд впервые за долгое время появилась на публике с дочерью от суррогатной матери. Подробнее читайте здесь.