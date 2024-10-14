Скрывали отношения пять лет: звезда фильма «Миссия невыполнима» Кристин Скотт Томас тайно вышла замуж

64-летняя звезда фильмов «Английский пациент» и «Миссия невыполнима» Кристин Скотт Томас тайно вышла замуж за своего 62-летнего возлюбленного, главного редактора Bloomberg Джона Миклетвейта. Об этом пишет The Independent со ссылкой на окружение пары.

По информации издания, пара решила зарегистрировать отношения после пяти лет романа. Свадьба Кристин Скотт Томас и Джона Миклетвейта состоялась в сентябре, на церемонии только родственники и самые близкие паре люди.

«Они идеальная пара. Оба умные, ироничные и любопытные, а также преданные друг другу. Мы все так рады, что они поженились после чудесного пятилетнего романа», — рассказал друг знаменитостей.

Напомним, с 1987 года Кристин Скотт Томас была замужем за врачом Франсуа Оливенном. В 2005 году супруги развелись, но остались в хороших отношениях. У пары трое детей: 36-летняя Ханна, 33-летний Джозеф и 24-летний Джордж. После разрыва с мужем знаменитость стала встречаться с Джоном Миклетвейтом. Актриса и главный редактор Bloomberg вместе пять лет, но все это время они не афишировали свой роман, а недавно стало известно об их свадьбе.

Ранее сообщалось о том, что 30-летняя звезда фильма «Две королевы» Сирша Ронан вышла замуж за 34-летнего актера из сериала «Война и мир» Джека Лаудена.