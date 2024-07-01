Карточку Канье Уэста с сайта «Миротворец» опубликовали в Сети после его визита в Москву

В Сети появились публикации о якобы внесении Канье Уэста, посетившего Москву, в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».

В сопроводительном тексте к карточке музыканта, говорится что он внесен в базу из-за «пропаганды войны» и посещения Москвы во время СВО. На сайте «Миротворец» на момент публикации новости имя рэпера не значилось в списках базы данных, нет и другой подтверждающей это информации.

Утром 30 июня стало известно, что рэпер Канье Уэст приехал в Москву, чтобы отметить день рождения Гоши Рубчинского, главного дизайнера его бренда уличной одежды Yeezy. Сперва в СМИ сообщалось, что, возможно, в ближайшие дни состоится концерт артиста в спорткомплексте «Лужники», однако вскоре эту информацию опровергли. Несмотря на это, в «Авито» начали продавать несуществующие билеты на мероприятие.

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори вместе с ним в Москву не прилетела. Как сообщила в своем Telegram-канале Ксения Собчак, вместо этого она проводила время с дочерью рэпера Норт Уэст.

Как выяснилось позднее, в рамках своего визита Уэст посетил «Лужники» и стадион «ВТБ-Арена», чтобы определить, где выступить в будущем. По информации Telegram-канала Baza, концерт все-таки состоится: он запланирован на 6 сентября. Однако место проведения еще не утверждено.

Утром 1 июля СМИ сообщили, что Канье покинул Россию.